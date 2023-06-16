Токаев освободил от должности посла Казахстана в России Ермека Кошербаева

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев занимал этот пост с января 2020 года. Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности посла республики в России Ермека Кошербаева. Теперь Кошербаев является главой администрации Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского президента.

"Кошербаев Ермек Беделбаевич назначается акимом Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации", — следует из текста указа Токаева.

Стоит отметить, что Кошербаев трудился на должности посла Казахстана в России с января 2020 года. До этого он был замминистра иностранных дел, ответственным секретарем МИД и министерства сельского хозяйства.

Между тем, премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов считает, что СНГ остаётся важной платформой для углубления интеграционных связей и поддержания многопланового сотрудничества. По его мнению, необходимо устранить торговые барьеры между странами СНГ.