Путин встретится с президентом ОАЭ Нахайяном на полях ПМЭФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, на полях Петербургского международного экономического форума 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Президент России проведёт 16 июня переговоры с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном», - говорится в сообщении.

Отдельно указано, что делегация из ОАЭ пребывает в Санкт-Петербурге, и представители этой страны являются одними из главных гостей ПМЭФ 2023.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 16 июня на ПМЭФ состоится большое выступление президента России Владимира Путина, в ходе которого будут затронуты многие важные темы. Прежде всего речь Путина будет обращена внутрь России, к бизнесу, а также к представителям дружественных стран.