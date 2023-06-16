Песков назвал один из главных приоритетов Путина Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал один из главных приоритетов главы государства Владимира Путина.

"Все социальные обязательства в России будут выполняться, это один из главных приоритетов Путина", - заявил Песков.

Напомним, 16 июня 2023 года состоится выступление главы государства на Петербургском Международном Экономическом форуме (ПМЭФ-2023). На сайте KP.RU также можно будет посмотреть прямую онлайн-трансляцию важнейшего мероприятия в рамках экономического форума.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также рассказал, кто готовит речь Путина для выступления на форуме. Обычно выступления президента на ПМЭФ готовит помощник главы государства Максим Орешкин, при этом окончательный вариант речи знает только сам президент, заявил Песков.