Путин встретится с Валентиной Терешковой в годовщину её полёта в космос, фото: Михаил Климентьев, пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин встретится с Валентиной Терешковой 16 июня 2023 года, в знаменательный день 60-летнего юбилея её полёта в космос. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, 60 лет назад, 16 июня 1963 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Восток», на борту которой находилась космонавтка, первая в мире женщина в космосе, Валентина Терешкова.

Терешкова пробыла в космосе почти трое суток, в полном одиночестве. После неё ни одна женщина не отправлялась в необъятную вселенную без команды.

Ранее KP.RU опубликовал исторический номер газеты «Комсомольская правда» от 16 июня 1963 года, посвящённый первому полёту женщины-космонавта в открытый космос. Разворот газеты 60-летней давности, а также подробности тех событий, читайте на нашем сайте.