Модерировать пленарку Путина на ПМЭФ будет американский политолог Дмитрий Саймс, фото: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя грядущее проведение выступления Владимира Путина на полях ПМЭФ 16 июня 2023 года, заявил о том, что пленарку главы государства будет модерировать российско-американский политолог Дмитрий Саймс.

«Модерировать эту сессию будет почетный президент The National Interest из Вашингтона Дмитрий Саймс. Будут выступления Путина, (президента Алжира Абдельмаджида) Теббуна, и затем будет модерируемая дискуссия. Как всегда ожидаем интересный разговор, интересное и насыщенное выступление», - сказал Песков.

Также пресс-секретарь Путина подчеркнул, что у президента подготовлен весьма объёмный и солидный материал для обсуждения. Глава государства даст оценку ситуации в экономике, обрисует средние и долгосрочные перспективы, обсудит глобальные изменения в международной экономике.

Ранее KP.RU опубликовал ссылку на трансляцию выступления Путина на ПМЭФ, которая начнётся 16 июня 2023 года, после начала пленарного заседания.