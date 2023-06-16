В ГУР прокомментировали состояние здоровья Буданова после ранения Фото: REUTERS

Официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя вопрос украинских журналистов о состоянии здоровья главы ведомства Кирилла Буданова, заявил о том, что руководитель «в прекрасном здоровье».

«Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит. Полон планов, весь в работе, очень мало свободного времени, огромное количество задач», - ответил Юсов на соответствующий вопрос журналистов, в ходе телемарафона.

Напомним, Буданов пропал из публичного информационного поля с 29 мая 2023 года. В тот день он выложил в соцсети видео, в котором угрожал России ракетными ударами, после чего российские войска нанесли свой ракетный удар по штаб-квартире ГУР, на Рыбальском острове, после чего ряд источников, в том числе бывший украинский депутат Илья Кива, сообщал об уничтожении штаба украинской разведки.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Буданов был экстренно госпитализирован в берлинскую клинику, после попадания под удар российской ракеты.