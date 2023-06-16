Замглавы Минстроя Стасишин заявил, что цены на жилье в России стабилизировались

Заместитель министра строительства России Никита Стасишин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель министра строительства России Никита Стасишин в интервью «Комсомольской правде» на ПМЭФ-2023 рассказал, что будет с ценами на жилье в стране в ближайшем будущем. По его словам, предпосылок для резкого роста или падения стоимости квадратного метра нет.

«Мы сегодня видим баланс спроса и предложения. Мы сегодня видим то, что стоимость квадратного метра стабилизировалась. Предпосылок для ее какого-то жуткого роста или жуткого снижения нет», - заявил Стасишин.

Он отметил, что рынок жилья, по сути, сам себя сбалансировал, произошло это без регуляторного вмешательства со стороны государства. Однако, поддержку отрасли оказали различные программы, которые были запущены по поручению президента России Владимира Путина. Это, в том числе, льготная ипотека, льготное субсидирование застройщиков, различные антикризисные меры, а также работа по сокращению инвестиционных циклов и сокращению административных процедур.

«Поэтому мы считаем, что важно работать над механизмами доступности жилья – ипотека, аренда, дополнительные меры поддержки молодым семьям, многодетным семьям и так далее. Это, по сути, тоже формирует гарантированный спрос и уверенность застройщиков в следующих 3-5 годах строительства жилья в нашей стране», - подытожил Стасишин.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2022 году больше 3,5 млн. российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Премьер поручил федеральному кабмину не сбавлять темпы по строительству жилья.