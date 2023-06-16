Песков: Путин поддерживает все идеи, ведущие к урегулированию конфликта на Украине, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, беседуя с журналистами 16 июня 2023 года, заявил о том, что Владимир Путин открыт для любых предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине, поддерживает все идеи, посвящённые возвращению мира.

«Президент Путин был, есть и остается открытым для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы», - заявил Песков.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что украинская проблема зрела долгие десятилетия, и прежде всего она связана с безопасностью России, и с существованием настоящего антирусского и антироссийского центра, подпитываемого западными странами, прямо по-соседству. Также нельзя забывать и о продвижении НАТО к границам России, которое планировалось в том числе посредством влияния на Украину.

Проблему эту решить непросто, и все возможные варианты, любые идеи президент Путин приветствует. Именно поэтому он с радостью встречается с делегацией стран Африки, которые хотят предложить собственный план по урегулированию конфликта.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин встретится с президентом ОАЭ Нахайяном во время ПМЭФ, 16 июня 2023 года.