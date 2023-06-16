Матвиенко заявила, что Россия готова к мирным переговорам на реалистичных условиях, фото: РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, беседуя с корреспондентом «Интерфакса», заявила о том, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, однако сейчас для этого нет никаких предпосылок с западной и киевской сторон.

«Мы внимательно относимся к всевозможным инициативам, выдвигаемым отдельными государствами, группой государств, внимательно их изучаем. Вы знаете, что Россия всегда говорила о своей готовности провести мирные переговоры, но на реалистичных условиях», - заявила Матвиенко.

К сожалению, подчёркивает спикер Совфеда, сегодня нет предпосылок, в первую очередь из-за позиции Запада. По мнению Матвиенко, именно Евросоюз и США не позволят Киеву начать мирные переговоры.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин поддерживает любые идеи по мирному урегулированию украинского конфликта.