Замглавы МАГАТЭ: обстрелы ЗАЭС грозят последствиями для всего мира

Замглавы МАГАТЭ Чудаков: обстрелы Запорожской АЭС могут привести к последствиям для всего мира Фото: REUTERS

Руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков заявил, что продолжение обстрелов Запорожской АЭС может привести к очень серьезным последствиям для всего мира.

“Если обстрелы будут продолжаться, как я ранее говорил, грязную бомбу искать не надо – надо снарядом попасть по хранилищу сухого, отработанного топлива – и вы разбросаете высокоактивные миноры по всей территории Украины и земному шару. Делать этого нельзя”, — сказал Чудаков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что ситуация с охлаждением ядерных реакторов ЗАЭС в данный момент не должна вызывать серьезного беспокойства, поскольку все реакторы станции остановлены, и для их охлаждения в соответствующем хранилище достаточно воды.

Напомним, днем ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС также отметил, что уровень воды находится в норме, но ситуация по-прежнему остается серьезной, поэтому для обеспечения ядерной безопасности в регионе МАГАТЭ продолжит контроль за Запорожской АЭС.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.