Глава МАГАТЭ Гросси назвал серьезной ситуацию на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС серьезной Фото: REUTERS

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС осмотрел станцию и брызгальные бассейны, предназначенные для охлаждения отработанного ядерного топлива.

Пруд, предназначенный для обеспечения безопасности ЗАЭС соединен с Каховским водохранилищем, плотина которого в результате обстрелов со стороны ВСУ была разрушена, что привело к фактическому исчезновению водохранилища. Однако в пруду-охладителе уровень воды во время осмотра соответствовал норме.

Гросси отметил, хоть уровень воды находится в норме, ситуация по-прежнему остается серьезной, поэтому для обеспечения ядерной безопасности в регионе МАГАТЭ продолжит контроль за Запорожской АЭС.

“Я разговаривал с руководством, они рассказали о своих планах. Инспекторы будут продолжать оставаться здесь”, — отметил он при общении с журналистами.

Напомним, за день до визита Гросси советник гендиректора концерна “Росэнергоатом” Ренат Карчаа заявил, что на фоне ситуации с разрушением плотины Каховской ГЭС на Запорожской АЭС будет в полном объеме обеспечена ядерная безопасность.

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что единственный источник ядерной угрозы из-за подрыва Запорожской АЭС – режим Зеленского и его боевики.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.