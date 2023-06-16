Иноагент Новиков лишен статуса адвоката на территории РФ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Обладатель "Бриллиантовой совы" Илья Новиков* лишен статуса адвоката в России по решению Адвокатской палаты Москвы. Об этом говорится на официальном сайте палаты адвокатов.

Причиной такого решения стало "недостойное поведение и действия, направленные на подрыв доверия".

Напомним, 4 апреля бывший участник интеллектуальной передачи "Что? Где? Когда?" получил третье предупреждение от Минюста РФ о прекращении статуса адвоката из-за систематического размещения в соцсетях высказываний, которые не совместимы с адвокатским статусом на территории России. Кроме того, записи и высказывания Новикова* "порочат честь и достоинства, а также подрывают авторитет института адвокатуры".

Ранее сайт KP.RU писал о том, что признанный иностранным агентом Новиков* еще в 2019 году, будучи адвокатом в России, финансировал украинскую армию.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента