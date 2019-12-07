Адвокат Илья Новиков, защищавший Егора Жукова, признался, что финансирует украинскую армию

Сетевая общественность взволнованна и потрясена признанием Ильи Новикова, адвоката Егора Жукова, приговоренного к трем годам условно за призывы к экстремистской деятельности во время несогласованных акций протеста в Москве летом уходящего года. Откровения действительно стоят того, чтобы привести их практически в полном объеме. Но сначала самое главное.

- Тот рубль, который я получу за защиту Егора, я передам на поддержку ЗСУ. И еще 99999 от себя, потому что как раз 6 декабря - их праздник. И вы можете присоединиться. Линия защиты, она не только в суде, - заявил он. Кто не понял, ЗСУ – это Збройні сили України или, говоря по-русски, Вооруженные Силы Украины. Та самая украинская армия, которая обстреливает Донбасс, которая убивает там стариков, детей, женщин, самих бойцов, вставших на защиту своей земли.

Вот так вот российский адвокат абсолютно спокойно признается в спонсировании убийств граждан своей страны. Ведь даже если на его 100 тысяч, которые он переведет ВСУ, купят матрасы или там градусники, то в бюджете украинской армии появится дополнительное финансирование для покупки оптических прицелов к снайперским винтовкам, снарядов, пуль, других средств поражения.

Честно говоря, меня это высказывание адвоката Новикова, некогда «знатока» и члена клуба «Что? Где? Когда?», не удивило. Несколько лет назад он был у нас на Радио «Комсомольская правда», будучи защитником Надежды Савченко, впоследствии осужденной за пособничество в убийстве российских тележурналистов, и еще тогда занимал откровенно антироссийскую позицию. Ощущение в эфире и после него, а я тогда непосредственно оппонировал г-ну Новикова, было примерно таким же неприятным, как и позднее в общении с Константином Боровым: все время хотелось вымыть руки.

Похоже, с тех пор г-н Новиков продвинулся значительно вперед в своей украинизации. И вместо смокинга с бабочкой он теперь с гордостью щеголяет в украинской вышиванке. После Савченко он был адвокатом одного из украинских моряков, задержанных в ходе провокации у Керченского моста, непосредственно командира катера «Бердянск» Романа Мокряка (шикарно отметился, заявив в одном из интервью, что по «Бердянску» было выпущено «больше тысячи снарядов из 30-миллиметровой автоматической пушки»). А недавно, в октябре нынешнего года Новиков стал еще и одним из защитников экс-президента Украины Петра Порошенко. В общем, если где-то начинается процесс над обвиняемым, имеющим либеральные взгляды, несистемным резонансным протестующим, то с большой долей уверенности стоит поискать г-на Новикова среди защитников этого клиента. И ситуация здесь совсем не укладывается в традиционные отношения адвоката и доверителя, когда за деньги и по соглашению сторон защитник добросовестно борется за интересы своего клиента, будь тот хоть самим дьяволом. У взбудоражившего всех историка питерского Соколова тоже ведь есть защитники. Нет, Илья Сергеевич Новиков защищает своих клиентов и на основе общих убеждений. За представление интересов Егора Жукова, как видно из признаний Новикова, его гонорар составил всего 1 рубль. Он и сам этого не скрывает.

- Мне было интересно и приятно защищать Жукова, хотя это не было просто. И мне нравится его свобода мысли и слова. Все что он говорит про эффективность ненасилия в общем правильно, и никакого экстремизма там, разумеется, нет. И его слова про любовь и ответственность очень искренние, и мне они тоже симпатичны, - признается Новиков и откровенничает еще больше. – Но, в отличие от Егора, сам я как раз верю в эффективность насилия. И знаю, что для того, чтобы одни могли мирно протестовать 198 способами Джина Шарпа, и не оказываться после каждого протеста в каталажке с переломанными ребрами, где-то недалеко от них хорошо бы быть некоторому числу других, кто готов стрелять и сам лезть под выстрелы.

Адвокат, верящий в «эффективность насилия», наверное, его необходимость, и приветствующий («хорошо бы») исполнителей насильственных актов, фактически, совершающих преступления, готовых стрелять – не правда ли, куда уж дальше. Как написал известный политолог Егор Холмогоров: «Поддержал Егора Жукова – убил русского».

Специфические взгляды у господина адвоката, специфическая лексика: «Условный срок - облегчение для семьи Егора, но если кто-то считает, что за него мы должны испытывать благодарность и радоваться, то вы там больные ублюдки, конечно». Там ничего в коллегии адвокатов или в консалтинговой компании Tenzor Consulting Group, партнером которой Илья Новиков, не пошевелилось случаем? Господина Фейгина, схожего по взглядам на Россию с господином Новиковым, помнится, освободили от статуса адвоката примерно за такие же высказывания, может, с более обсценной лексикой. (Кстати, Савченко защищала бригада из адвокатов Марка Фейгина, Николая Полозова и Ильи Новикова, и Фейгин сейчас разве что обсценной лексикой не выражается в адрес коллег, а может, и ее тоже использует.)

Вообще, среди мнящей себя частью современной элиты «прогрессивной» интеллигенции, почему-то стало просто модным выступать против страны, гражданами которой они являются. И дело здесь не только в борьбе против власти. Становится модным бороться со страной, приветствовать гибель сограждан и всячески этому способствовать. Не так давно и поэт Андрей Орлов, более известный как «Орлуша» признался в том, что оказывает финансовую помощь украинской армии.

- Я, кстати, немало денег перевел на помощь ВСУ прямым переводом из-за поребрика. И на врачей, и на госпитали, и на все остальное. Поверьте, я на Украине оставил налогов за свои концерты намного больше, чем с меня получила налоговая служба России за последние пять лет, - заявил он в интервью. - Как только Бабченко сказал, что поедет в Москву на «Абрамсе» – я сказал, что могу показать дороги по подмосковным лесам и на какое-то время могу быть переводчиком для украинских и американских солдат. Русский я знаю хорошо.

Как хорошо прозвучало для либерального уха тех, кто мечтает встречать любых оккупантов букетами – «переводчиком для американских солдат». А не думаете, господа, что переводить придется на допросах этих оккупантов?

Было уже такое в российской истории, было. Когда в Санкт-Петербурге либеральная общественность отправляла поздравительную телеграмму японскому микадо после поражения и гибели российских моряков в сражении при Цусиме.

Мне говорят, что Новиков, дескать, «пробил дно» последним признанием. Бросьте, никакого дна он не пробивал. Закономерная эволюция в предателя, не берусь судить, на какой стадии. Что для нас дно, для них – пик. В наших глазах они падают, в системе своих ценностей покоряют вершину за вершиной. Поскольку они считают себя вершиной эволюции, элитой и презирают окружающее быдло. Сколько их таких было, не оставивших по себе ни следа, ни доброго слова от современников и потомков – несть числа.

Вот только непонятно, почему они никак не хотят отказаться от гражданства страны, которую так неистово, отчаянно и страстно в своей откровенности презирают. Ведь, к сожалению, по нашему законодательству невозможно лишить российского гражданства тех, кто имеет его по праву рождения. Но сам-то гражданин имеет все возможности от него избавиться.

Или все же придется корректировать законодательство в этой части. Наверное, момент уже не просто назрел, а и перезреет скоро.

Поняли, «больные ублюдки»? Как любит выражаться высокопрофессиональный, высокообразованный адвокат и интеллектуал, «экс-знаток» Илья Новиков.

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