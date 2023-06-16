Путин: стратегия суверенного развития России сработала

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин, выступая 16 июня на полях ПМЭФ 2023, заявил о том, что выбранная в 2022 году стратегия суверенного развития РФ сработала, и сегодня привела к качественным изменениям в экономике страны.

«Второй квартал прошлого года был сложнейшим для нашей страны, перекраивалась вся ткань деловой жизни. Сегодня можно уверенно сказать - стратегия, выбранная тогда, сработала», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в апреле этого года ВВП вырос на 3,3 %, а к концу 2023-го поднимется ещё на один-два процентных пункта.

KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления.