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НовостиЭкономика16 июня 2023 12:19

Путин назвал импортозамещение важным стимулом роста экономики России

Россия никогда не выгоняла никого с рынка, а, напротив, предлагала "хорошо подумать", сказал президент
Дарья ЧИПУРНАЯ
Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года сообщил, что импортозамещение стало важным стимулом роста российской экономики.

- В прошлом году нам пророчили, что Россия вернется к закрытой административно-командной экономике, но мы расширили. Важным стимулом стало замещение транснациональных корпораций. Мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, предлагали хорошо подумать. У каждого из партнеров было право подумать. Только логотип меняется, прибыль от этого бизнеса остается в нашей стране, - сказал Путин на ПМЭФ-2023.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023.