Путин: Россия будет относиться к оставшимся иностранным бизнесменам как к своим

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Президент России Владимир Путин заявил, что к иностранным компаниям, которые продолжают вести свой бизнес в России, страна будет относиться как к своим. Этим он поделился во время своего выступления на ПМЭФ-2023.

— Если иностранные производители захотят на наш рынок, мы двери ни для кого не закрываем. Конкуренции никто не боится, будем создавать и для них условия, — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что в будущем стоит учитывать особенности поведения всех партнеров, но относиться к ним, как к отечественным.

KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина