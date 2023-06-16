Путин поручил обеспечить качественную связь и Интернет в малых населенных пунктах до 2030 года

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что правительство планирует обеспечить доступом в интернет удаленные населенные пункты страны с населением от 100 человек.

“До 2030 года нужно обеспечить качественной и связью и доступом в Интернет населённые пункты, где проживают от 100 до 500 человек”, — отметил президент.

Сайт "KP.RU" ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.