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НовостиПолитика16 июня 2023 12:30

Путин поручил обеспечить качественную связь и Интернет в малых населенных пунктах до 2030 года

Сергей ЧИКОВ
Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что правительство планирует обеспечить доступом в интернет удаленные населенные пункты страны с населением от 100 человек.

“До 2030 года нужно обеспечить качественной и связью и доступом в Интернет населённые пункты, где проживают от 100 до 500 человек”, — отметил президент.

Сайт "KP.RU" ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.