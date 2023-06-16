Путин: Россия нарастила товарооборот со странами, которые не поддаются хамскому давлению

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия нарастила товарооборот со странами, которые не поддались давлению со стороны. Такое заявление сделал президент Российской Федерации во время своего выступления на ПМЭФ-2023.

— Российский товарооборот со странами, которые не поддаются хамскому давлению, вырос в разы, — сказал Путин.

Помимо этого президент подчеркнул, что многополярный мировой порядок все больше укрепляется, и это — неизбежный процесс.

KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина.