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НовостиЭкономика16 июня 2023 12:38

Путин: Россия нарастила товарооборот со странами, которые не поддаются хамскому давлению

По его словам многополярный мировой порядок все больше укрепляется
Роман ПОЛОСИКОВ
Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия нарастила товарооборот со странами, которые не поддались давлению со стороны. Такое заявление сделал президент Российской Федерации во время своего выступления на ПМЭФ-2023.

— Российский товарооборот со странами, которые не поддаются хамскому давлению, вырос в разы, — сказал Путин.

Помимо этого президент подчеркнул, что многополярный мировой порядок все больше укрепляется, и это — неизбежный процесс.

KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина.