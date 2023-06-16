Путин предложил объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023 Фото: REUTERS

Амнистировать бизнесменов и чиновников, которые допустили разного рода валютные нарушения во время действия моратория, предложил в пятницу президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума 2023 года.

"Предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория <...> и полностью закрыть этот вопрос", - сообщил президент.

Как отметил Владимир Путин, это необходимо для того, чтобы в будущем не было оснований "притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом".

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