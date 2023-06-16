Путин: "Зеленский - не еврей, это - позор еврейского народа!"

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.

- У меня много друзей евреев с детства. Они говорят, что Зеленский - не еврей, это - позор еврейского народа! И это не шутка, не ирония. Ведь на пьедестал почета героев Украины возведены неонацисты, последыши Гитлера, - заявил Путин, отвечая на вопросы на полях ПМЭФ-2023.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.