Путин заявил, что ВСУ потеряли 186 танков при наступлении

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин после своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на возникшие к нему вопросы, отметил, что украинская армия потеряла огромное количество западной военной техники за недолгое время активных наступательных действий.

"186 танков потеряно Украиной и 418 бронемашины различного класса. Нет успехов ни на одном из управлений. Противник успеха не имел", — отметил президент, добавив, что противник не прекратил попытки прорвать оборону российской армии.

Сайт “KP.RU” ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента на ПМЭФ-2023.