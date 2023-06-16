Путин: Россия - наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023 Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года, заявил, что Россия обязана противодействовать неонацизму, так как исторически является наиболее пострадавшей страной в борьбе с нацизмом.

- Россия - наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, мы никогда этого не забудем. Также, как кстати говоря, и простые люди в Израиле. Простым русским доходчивым языком. Посмотрите, вам всё станет понятно. И если это не неонацизм, то что это? У нас есть полное право считать, что задача денацификации является одной из ключевых, - сказал Путин на ПМЭФ-2023.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.