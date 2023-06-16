Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

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Безработица в России в настоящее время находится на уровне в 3,3%. Это исторический минимум, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

— Безработица — 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда, — сказал Владимир Путин.

При этом инфляция также находится близко к рекордно низкой — 2,9%.

Ранее президент отметил, что расширение экономических возможностей и потенциала России должно быть направлено на рост благосостояния граждан. Экономика страны должна стать экономикой высоких заработных плат, подчеркнул он. Достойная оплата труда позволит сохранить высококвалифицированные кадры, которые приведут Россию к развитию.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в северной столице России. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина.