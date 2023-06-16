Путин: у России нет цели дедолларизации своей и мировой экономики

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Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня 2023 года, заявил, что Россия не участвует в процессе дедолларизации в рамках отношений с США.

- У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики и мировой экономики, - заявил Путин на ПМЭФ-2023, отвечая на вопрос американского политолога Дмитрия Саймса.

Путин отметил, что у США великая экономика, что является заслугой американского народа, "талантливого и дееспособного". Однако сегодняшнее руководство в Белом доме всячески злоупотреблает их доверием и подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов. Американцы сами подрывают доверие в своей валюте, уточнил Путин.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.