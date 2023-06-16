МИД Польши: делегацию президента ЮАР не выпустили из самолета из-за оружия на борту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше разгорелся международный скандал: 15 июня в Варшаве задержали самолет с сотрудниками службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамофосы. В МИД страны объяснили, что причиной стали некие «опасные предметы», запрещенные к ввозу. Позже уточнили, что речь идет об оружии.

Самолет, в котором находились сотрудники охраны президента ЮАР Сирила Рамофасы, на сутки задержали в аэропорту Варшава-Океньце. Делегация направлялась в Киев. В МИД Польше пояснили, что южноафриканскую сторону проинформировали о всех правилах въезда на территории страны, а также о необходимости получения разрешения на перевозку некоторых типов предметов. Тем не менее, гости привезли с собой оружие.

— Кроме того, на борту самолета находились лица, которые ранее не были заявлены польской стороне, — добавили в министерстве иностранных дел Польши.

Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Варшаву в попытке сорвать мирную миссию. Власти Польши в свою очередь заявили, что охрана Рамофасы добровольно решила остаться на борту самолета из-за отсутствия необходимого разрешения.

Ситуацию с журналистами, которые также застряли в самолете, в МИД комментировать не стали.

Напомним, президент ЮАР уже прибыл в Киев для обсуждения мирной инициативы. Там он должен встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским.