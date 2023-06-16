Путин заявил, что НАТО втягивается в войну на Украине

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023 Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года, заявил, что НАТО активно втягивается в конфликт на Украине.

- НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине. О чем мы говорим - поставки идут военной техники, тяжелой техники. Сейчас рассматриваются варианты поставки самолетов, - сказал Путин на ПМЭФ-2023, отвечая на вопрос американского политолога Дмитрия Саймса.

- Танки - горят, несколько танков уничтожено. "Леопарды" горят, также будут гореть и F-16, сомнений нет, - добавил российский лидер.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.