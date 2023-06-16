"Хрен им": Путин жестко ответил странам НАТО на призывы сократить ядерное вооружение

Владимир Путин Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года заявил, что Россия не собирается сокращать запасы ядерного вооружения по просьбе стран НАТО.

- У России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО. Они знают об этом и всё время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по его сокращению. "Хрен им", - сказал Путин на ПМЭФ-2023, отвечая на вопрос американского политолога Дмитрия Саймса.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.