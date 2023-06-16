Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно

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Россия может использовать ядерное оружие, если будет создана угроза безопасности стране, но при этом пока такой необходимости у Москвы нет. Такое заявление сделал президент государства Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

— Использование ядерного оружия, теоретически, возможно. Возможно, если создается угроза нашей безопасности, целостности, существованию самого государства, — подчеркнул президент.

Помимо этого он добавил, что на фоне того, что у России больше ядерного оружия, Запад настаивает на его сокращении, но у них ничего не получится.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.