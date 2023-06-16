Путин: Россия может уничтожить любое здание в Киеве, но не делает этого

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Атаками украинских боевиков на Белгородскую область и нападением беспилотников на Кремль Киев пытается спровоцировать Москву на ответные действия. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2023.

Однако, подчеркнул российский лидер, киевский режим не добьется желаемого, Россия не ответит на эти грубые провокации.

— России ничего не стоит уничтожить любое здание в центре Киева, но по ряду соображений это не делается, — подчеркнул президент.

Путин пояснил, что Россия работает высокоточным оружием по военным объектам, о чем говорят уничтожения складов с боеприпасами противника. Российские военные, в отличие от украинцев, не бьют по гражданской инфраструктуре.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.