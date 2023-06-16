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НовостиПолитика16 июня 2023 15:04

Путин назвал украинские атаки на Россию провокацией на ответные действия

Киев провоцирует Москву на серьезные ответные действия, заявил Путин на ПМЭФ-2023
Дарья ЧИПУРНАЯ
Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года ответил на вопрос об украинских атаках на Белгородскую область и Кремль, где были сбиты вражеские беспилотники.

- Это попытка спровоцировать нас на ответные - такие уже серьезные, мощные - действия, - сказал Путин на ПМЭФ-2023, назвав атаки украинских вооруженных формирований на Белгородскую область и соседние российские регионы провокацией на ответные действия.

Президент также добавил, что Россия бьет только по объектам военной инфраструктуры на Украине, нанося точечные удары.

Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2023.