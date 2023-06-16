Пилот самолета рейса Уфа-Сургут не смог приземлиться с первого раза

В работе системы закрылок самолета произошла неисправность Фото: Юлия Кучеренко

12 июня пилот самолета летевшего по маршруту Уфа-Сургут не смог посадить лайнер в аэропорту назначения. Портал «Mkset» со ссылкой на телеграм-канал «Aviaincident» сообщает, что нештатная ситуация произошла днем 12 июня в небе над аэропортом Сургута.

По имеющимся данным, неисправность в работе системы закрылок самолета произошла во время подготовки к посадке машины. Механизм по неизвестным пока причинам не смог выставить детали в нужное для приземления положение. Экипаж самолета принял решение не рисковать и ушел на второй круг. После этого воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Сургута.

Уже на земле специалисты подтвердили неисправность работы механизма крыла самолета. Сейчас эксперты устанавливают из-за чего могла произойти неполадка.

Напомним, что в середине мая произошла еще одна необычная ситуация, связанная с пассажирами уфимского аэропорта. Тогда в СМИ появилась информация о том, что к приземлению в воздушной гавани Уфы готовится самолет из ХМАО с якобы поврежденным шасси. Примечательно, что за рейсом следили тысячи пользователей сервиса, отслеживающего перемещения самолетов в прямом эфире. К счастью, история завершилась без каких-либо последствий для жизни и здоровья пассажиров самолета.