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НовостиЭкономика16 июня 2023 15:32

Глава ВТБ Костин призвал торпедировать сделку по покупке доли «Яндекса»

По его мнению, в данном случае нужно забрать актив под внешнее управление
Екатерина КОСОБОКОВА
Глава ВТБ Костин призвал торпедировать сделку по покупке доли «Яндекса»

Глава ВТБ Костин призвал торпедировать сделку по покупке доли «Яндекса»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава правления ВТБ Андрей Костин считает, что покупка пакета компании «Яндекс» новыми инвесторами по рыночной цене является нецелесообразной. Он также призвал торпедировать сделку.

«Почему западные инвесторы должны получить с нас сполна? За три копейки я понимаю купить, а за полную стоимость, считаю, что сделка плохая. Ее надо торпедировать и не делать», - заявил Костин в кулуарах ПМЭФ-2023.

Он уточнил, что, по его мнению, в данном случае нужно забрать актив под внешнее управление до момента снятия зарубежных санкций.

По его мнению, нельзя сравнивать зарубежных акционеров «Яндекса», например, с McDonald's, который в свое время привез в РФ новые технологии.

«А эти-то купили в свое время недорого то, что было создано руками российских же талантливых людей», - заявил председатель правления ВТБ, добавив, что сами же иностранные акционеры, по сути, потом и ввели санкции.

В ноябре прошлого года «Яндекс» объявил о новой реорганизации — разделе на зарубежную и российскую часть. Тогда уточнялось, что его головная структура, нидерландская Yandex N.V., рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса». Контроль над ними, как предполагается, будет передан российскому топ-менеджменту.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что «Яндекс» в апелляции добился отмены решения американской биржи NASDAQ о делистинге акций. Таким образом, ценные бумаги российской компании остались в биржевом списке.