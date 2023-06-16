Глава ВТБ Костин призвал торпедировать сделку по покупке доли «Яндекса» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава правления ВТБ Андрей Костин считает, что покупка пакета компании «Яндекс» новыми инвесторами по рыночной цене является нецелесообразной. Он также призвал торпедировать сделку.

«Почему западные инвесторы должны получить с нас сполна? За три копейки я понимаю купить, а за полную стоимость, считаю, что сделка плохая. Ее надо торпедировать и не делать», - заявил Костин в кулуарах ПМЭФ-2023.

Он уточнил, что, по его мнению, в данном случае нужно забрать актив под внешнее управление до момента снятия зарубежных санкций.

По его мнению, нельзя сравнивать зарубежных акционеров «Яндекса», например, с McDonald's, который в свое время привез в РФ новые технологии.

«А эти-то купили в свое время недорого то, что было создано руками российских же талантливых людей», - заявил председатель правления ВТБ, добавив, что сами же иностранные акционеры, по сути, потом и ввели санкции.

В ноябре прошлого года «Яндекс» объявил о новой реорганизации — разделе на зарубежную и российскую часть. Тогда уточнялось, что его головная структура, нидерландская Yandex N.V., рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса». Контроль над ними, как предполагается, будет передан российскому топ-менеджменту.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что «Яндекс» в апелляции добился отмены решения американской биржи NASDAQ о делистинге акций. Таким образом, ценные бумаги российской компании остались в биржевом списке.