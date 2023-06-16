Гладков: российская ПВО сбила беспилотник на границе Белгородской области

Гладков: российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа на границе Белгородской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На границе Белгородского района и Яковлевского округа российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, — сказано в сообщении.

Сейчас специалисты проводят осмотр территории, на которую упал беспилотник, чтобы установить последствия произошедшего и по необходимости их устранить.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Соболевка из РСЗО «Град». От обстрелов никто из жителей не пострадал, но есть повреждения некоторых жилых домов.

Помимо этого глава региона сообщал, что за 13 июня десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины. Во всех случаях никто из местных жителей не пострадал.