Лавров: РФ даст военно-технический ответ на появление у Киева истребителей F-16

Глава МИД Сергей Лавров пообещал, что Россия ответит на появление F-16 в небе над Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия даст военно-технический ответ, если в небе над Украиной появятся истребители F-16, способные нести ядерные заряды. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В рамках пяти постоянных членов СБ ООН есть такая "ядерная пятерка", эксперты периодически встречаются. Мы сделали там очень серьезный демарш. Американцы пытались отнекиваться, говорить, что "неужели вы думаете, что мы отдадим Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие", - сказал дипломат в интервью сайту RT.

По словам Лаврова, российские системы не смогут отличить неоснащенный ядерным оружием самолет от того, который несет в себе данный тип вооружения. "Ответ за военными, они знают, что делать", - подчеркнул министр.

"Если мы увидим, что эти самолеты (F-16) полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ", - заключил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2023 заявил, что поставляемые коллективным Западом Украине танки Leopard уже горят в ходе боев, и такая же участь ждет самолеты F-16.