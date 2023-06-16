Захарова: выступление украинской стороны в Гааге — «показательный балаган» Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Выступление украинской стороны в рамках слушания по делу «Украина против России» в Международном суде ООН в Гааге — «показательный балаган». Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

— Не часто в гаагском Дворце мира увидишь показательный балаган. С высокой трибуны представители МИД Украины и их адвокаты из вашингтонской юридической фирмы воспроизвели давно известный набор русофобских измышлений, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что там постоянно звучали тезисы о том, что Москва пытается «террористическими методами уничтожить украинскую идентичность». Российская сторона же аргументировано продемонстрировала безосновательность иска Украины.

Также российские дипломаты подробно рассказали о неонацистской сущности действующего киевского режима, последователи которого развернули охоту на всех несогласных с их риторикой. Эксперты пришли к выводу, что такие люди не могут обвинять кого-либо в дискриминации или терроризме.

Ранее Мария Захарова заявила, что Украина отвергает все возможности переговоров с Россией. При этом они делают все в угоду своим кураторам на Западе.