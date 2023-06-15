Захарова: Украина отвергает любые возможности для переговоров с Россией Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг, 15 июня, заявила, что Украина отвергает любые возможности для переговоров с Россией в угоду странам Запада.

«Киевский режим в угоду Западу настойчиво и принципиально отвергает любые возможности для переговоров», - заявила дипломат, выступая на брифинге в рамках ПМЭФ-2023.

Захарова подчеркнула, что Украина сама «заблокировала» все возможности для мирных переговоров, причем, сделала это на уровне законодательства.

«Я не уверена, что вообще есть такой прецедент в мире, когда какой-либо режим, какая-то правящая верхушка сама себе запрещала ведение переговоров с кем-либо еще, но это случилось на Украине», - отметила официальный представитель МИД.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время у России нет хотя бы хлипкого фундамента для того, чтобы проводить переговоры с Украиной. Во-первых, по его словам, в Москве видят нежелание и неготовность киевского режима к подобным переговорам. Во-вторых, официальный представитель Кремля указал на «непозволенность режиму со стороны хозяев» вести какой-либо диалог с Россией по этому поводу.

В то же время в Кремле ранее отмечали, что президент России Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, а также предпочел бы отказаться от проведения специальной военной операции, но страны Запада не оставили иного выбора.