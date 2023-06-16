Лавров обвинил Запад в развязывании против России геополитической войны Фото: REUTERS

Запад развязал против России геополитическую войну. Россия не готова выстраивать гарантии безопасности с Западом только на основе их обещаний. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью для RT.

— Мы эти гарантии не будем готовы выстраивать, опираясь на очередные обещания и даже на какие-то документы, которые Запад может предложить. Мы должны сами свою безопасность гарантировать, — заявил Лавров.

Также он подчеркнул, что развязка всей этой ситуации может быть только с учетом того, что сейчас идет геополитический конфликт. Понимая это, решение может означать «необходимость решить проблему гарантии безопасности».

Ранее Сергей Лавров заявил, что в случае появления у Киева истребителей F-16, Россия даст военно-технический ответ. Он будет незамедлительным в случае, если военные примут появление истребителей за угрозу России.