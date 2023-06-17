Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области, а также проинспектировал, как идет подготовка техники и вооружения к отправке в зону проведения спецоперации на арсеналах и базах резерва в регионе. Об этом проинформировало российское оборонное ведомство.

Так, на арсенале хранения оружия министру доложили, что на данной базе уже отправлено в зону СВО более 4 тысяч различных артиллерийских установок, а в ближайшем будущем планируется выслать еще более 700 единиц такого вида оружия.

Кроме того, Шойгу посетил в регионе предприятие по производству танков и тяжелых огнеметных систем. На заводе главе Минобороны показали автоматическую линию по сборке гусеничных лент. Отмечается, что за счет оптимизации производства в последнее время объем выпуска продукции на предприятии вырос в несколько раз.

В свою очередь, Шойгу подчеркнул, что необходимо повышенное внимание уделять защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону СВО. Ему доложили, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки по войскам Западного военного округа. Новая станция ВКС России способна вести поиск и контроль малозаметных объектов в автономном режиме, минимальный размер отслеживаемого объекта сократился до 10 см, а время обнаружения снизилось в два раза по сравнению со станциями предыдущих поколений.