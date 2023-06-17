В комитете по туризму Москвы рассказали, чем удивит гостей столица России этим летом

Ирина Шилкина Фото: Андрей МИНАЕВ

Начальник управления туризма комитета по туризму Москвы Ирина Шилкина в беседе с «Комсомольской правдой» на ПМЭФ-2023 сообщила, что в столице России уже давно стартовал летний сезон. Она также рассказала о том, какие события ждут жителей и гостей Москвы в ближайшие месяцы.

«Москва уже давно начала свой летний сезон. Мы провели большую программу по старту этого сезона. Мы приглашаем как москвичей, так и гостей столицы ознакомиться со всеми активностями, с событиями, которые происходят в Москве», - сказала Шилкина.

Она уточнила, что посмотреть календарь событий, которые состоятся в ближайшие месяцы в столице России, можно на сайтах RUSSPASS и RUSSPASS Mag.

«Первый – это информационный портал, который является таким конструктором путешествий, там можно заказать и авиабилеты, и отель забронировать, и столик в ресторане, купить билеты в музеи, театры и так далее», - пояснила Шилкина.

На втором сайте можно прочитать информацию об интересующих точках показа, событиях, об истории Москвы.

Начальник управления туризма столичного комитета по туризму также рассказала о маршруте под названием «Играй в Москву».

«Это квесты, созданные специально для детей и, безусловно, для семей, детей и их родителей. Можно пройти квесты по Москве, узнать об истории Москвы. По итогам их прохождения можно прийти в наши туристско-информационные центры и получить там небольшие сувениры», - рассказала Шилкина, отметив популярность таких маршрутов среди москвичей.

Кроме того, в столице России реализуется детский образовательный проект «Город открытий».

«Он помогает детям не только посетить привычные, классические экскурсии, но также прикоснуться к профессиям, дотронуться до тех или иных интересных вещей… Это касается и экологии, и IT-сферы. Всего восемь треков находится в этом проекте», - поделилась представитель комитета.

Шилкина напомнила и о речных маршрутах. По ее словам, в настоящее время разработаны новые аудиогиды для прогулок по воде в Москве, которые можно послушать на сервисе RUSSPASS.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что правительство России направит около 14 млрд рублей на развитие туризма в стране.