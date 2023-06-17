В Египте увековечат память россиянина, погибшего от нападения акулы

Акула разорвала россиянина в Красном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Институт морских наук и заповедников Красного моря планирует увековечить память россиянина, погибшего от нападения акулы у побережья Хургады в Египте. Об этом сообщил замдиректора института Ахмед Вахбалла.

Вахбалла рассказал "РИА Новости" о попытках связаться с семьей погибшего россиянина, чтобы увековечить его память, написав историю его трагической гибели на мраморной доске возле мумифицированной акулы.

Надписи будут сделаны на арабском и русском языках. Кроме того, в египетском музее будет размещена фотография погибшего российского туриста, а также его некролог.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что останки погибшего от акулы-людоеда молодого россиянина Владимира Попова будут доставлены на родину. Сама акула будет забальзамирована и выставлена в египетском музее.