Останки погибшего при нападении акулы в Египте россиянина отправят на родину

Останки погибшего при нападении акулы россиянина передали для отправки в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Останки гражданина России, погибшего при нападении на него тигровой акулы в Красном море у берегов египетского Хургада, будут переданы на родину. Об этом сообщил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

Воропаев сообщил ТАСС, что останки россиянина примет его отец, который сейчас находится в Египте. Именно он в конце недели доставит прах сына в Россию.

Генконсул отметил, что российские дипломаты регулярно контактируют с отцом погибшего и готовы оказать ему необходимую помощь в любой момент.

Власти Египта выразили соболезнования семье погибшего. Отец погибшего, в свою очередь, заявил об отсутствии претензий к египетским властям из-за инцидента в Красном море.

Напомним, KP.RU рассказывал о трагедии у берегов египетской Хургады. Погибшим россиянином оказался Владимир Попов. Египетские специалисты извлекли из брюха акулы-людоеда останки россиянина, а самого хищника бальзамируют и выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря.