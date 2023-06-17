Forbes.ua: Украина запросит 400 млрд долларов, чтобы стать «энергохабом Европы»

Украины мечтает стать энергохабом Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина хочет превратиться в "энергетический хаб Европы", но для этого офису Владимира Зеленского необходимо получить кредит в размере 400 миллиардов долларов. Об этом сообщает украинское издание Forbes.ua со ссылкой на презентацию по развитию украинской энергетики.

По информации источника, украинские власти ожидают, что к 2050 году производство электричества в стране вырастет в 7 раз, в 6 раз повысится добыча нефти, а газа - в 4 раза. Для этого необходимы инвестиции в размере 400 млрд американских долларов. Просить деньги украинцы будут у международных партнеров и доноров на конференции в Лондоне.

В планах у Украины самостоятельно производить ядерное топливо, "вывести из строя" угольные теплоэлектростанции, заменив их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.

Украинские власти ожидают, что добыча нефти вырастет до 15 миллионов, ежегодный экспорт газа составит 66 млрд кубометров, а нефтепереработка - 11 млн тон.

Напомним, ранее издание Financial Times предупредило о неприятных последствиях для Евросоюза в случае вступление Украины. Так, бюджет ЕС может заметно сократиться.