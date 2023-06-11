FT: вступление Украины в ЕС обернется сокращением бюджета для других стран Фото: REUTERS

Журналист издания Financial Times Тони Барбер предупредил, что вступление Украины в Евросоюз чревато неприятными последствиями, которые ударят по самому альянсу.

“Какие страны добровольно откажутся от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины? В настоящее время 18 из 27 существующих членов ЕС получают от Брюсселя больше средств, чем платят сами, но после вступления Украины, по неофициальным оценкам ЕС, это число может сократиться до четырех или пяти”, — заявил Барбер в своей статье.

По мнению эксперта, из-за политики Евросоюза относительно густонаселенная Украина заберет большую часть бюджета ЕС, а некоторые страны восточной Европы, такие как Болгария, Венгрия и Польша, понесут убытки из-за неограниченного экспорта украинской сельхозпродукции.

Напомним, профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн уже предупреждал, что ситуация вокруг зерновой сделки и запретами, введенными Польшей, Венгрией и Словакией, уже постепенно портит отношения между Восточной Европой и Брюсселем.

При этом недавно Евросоюз начал требовать от Украины компенсации за всё то оружие, которое получили ВСУ с момента начала спецоперации.

Также из недавней утечки секретных данных Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.