Байден: США не намерены облегчать Украине вступление в НАТО Фото: REUTERS

Вашингтон не намерен облегчать процесс вступления Украины в Североатлантический альянс, так как каждая страна-кандидат должна сама обеспечить полное соответствие стандартам НАТО. Об этом заявил в субботу, 17 июня 2023 года, президент США Джо Байден.

«Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены», - заявил американский президент.

Байден отдельно подчеркнул, что не собирается как-либо поощрять Киев или делать для него поблажки в связи с геополитической обстановкой или спецоперацией.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ещё в мае 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя возможность приёма Украины в НАТО, заявлял о несоответствии Киева многим стандартам альянса, которые необходимо соблюдать для того, чтобы стать частью этой организации.