Путин проводит переговоры с делегацией стран Африки в Санкт-Петербурге Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин принимает сегодня, 17 июня 2023 года, делегацию из Африки, состоящую из президентов семи государств - Замбии, Египта, Республики Конго, Уганды, ЮАР, Коморских островов и Сенегала. Встреча проходит в Константиновском дворце, в Санкт-Петербурге, о чём сообщили в пресс-службе Кремля.

«В составе делегации – президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских островов Асумани Азали, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда», - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин встретил всех президентов африканских стран в холле дворца, пожал каждому руку, и с некоторыми успел коротко переговорить, прежде чем начать официальную часть. В настоящий момент главы государств обсуждают мирную инициативу делегации из Африки по российско-украинскому конфликту.

Как сообщил Путин африканским лидерам, Россия выступает за дальнейшее укрепление отношений со странами Африки при невмешательстве во внутренние дела.

Ранее KP.RU сообщил о том, что самолёт с журналистами и охраной президента ЮАР Сирила Рамафозы не выпустили из Польши в Россию.