Путин: Россия, по уставу ООН, имела право признать и защитить новые регионы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, ведя переговоры с делегацией президентов семи стран Африки в Санкт-Петербурге, заявил о том, что Россия всегда имела право, согласно Уставу ООН, признать независимость новых регионов, а затем и встать на их защиту.

«Россия по Уставу ООН имела право признать новые регионы сначала независимыми, а затем оказать содействие, защитив их», - заявил Путин.

Обсуждая с президентами африканских стран мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, Путин отметил, что Россия всегда руководствовалась действующими статьями Устава ООН. Оказывать содействие признанным Москвой регионам стало возможно после того, как был подписан договор о дружбе и взаимодействии.

«Мы в соответствии с 51 статьей Устава ООН имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт по самообороне», - добавил президент.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин рассказал африканской делегации об основаниях и причинах вывоза украинских детей в Россию.