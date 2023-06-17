Путин: Запад передал нуждающимся странам Африки 3,1 % вывезенного с Украины зерна Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, встречаясь в субботу с президентами семи африканских стран, заявил о том, что продовольственный кризис в мире, и особенно в Африке, не вызван спецоперацией на Украине. В качестве примера он привёл цифры по зерновой сделке, и сколько из вывезенного украинского зерна было передано нуждающимся странам.

«Из украинских портов, при нашем и турецком содействии, президент Турции много сделал для этого, вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции. Немало. В нуждающиеся страны Африки <…> было направлено 976 тыс. тонн. Это, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, всего 3,1 %», - заявил президент России.

Путин подчеркнул, что продовольственный кризис начал складываться ещё до СВО, так как западные страны, проводя огромную эмиссию, «как пылесосом сметали» все товары с продовольственного рынка, чем ухудшали и без того незавидное положение нуждающихся стран.

Российский лидер также добавил, что РФ согласилась на зерновую сделку только ради поставок продовольствия в страны, которым это жизненно необходимо, однако цифры говорят о тщетности надежд на решение проблемы голода.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 17 июня 2023 года Путин проводит переговоры с делегацией из семи стран Африки.