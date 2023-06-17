Президент Сенегала Салл: мир между Украиной и Россией возможен на основе диалога

Президент Сенегала Макки Салл, выступая на встрече с президентом России Владимиром Путиным, посвящённой мирному плану стран Африки по урегулированию украинского конфликта, заявил о том, что мир между Москвой и Киевом возможен, на основе диалога и компромисса.

«Вчера мы были в Киеве и передали послание, рассказали о наших добрых услугах и выслушали также президента (Украины, Владимира) Зеленского. Я отметил, что диалог - это не исключенная опция, хотя были названы условия и среди них - это соблюдение Устава ООН», - заявил Салл.

Он также добавил, что искренне верит в то, что Россия, как основательница Устава ООН, чётко следует ему. Исходя из этого, РФ и Украине необходимо сохранять коридоры для диалога и дискуссии, чтобы решать хотя бы гуманитарные вопросы сообща. Также Салл приветствовал освобождение Россией 9 июня группы украинских военнопленных, назвав это шагом на пути к миру.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин подтвердил полное соответствие действий Москвы Уставу ООН.