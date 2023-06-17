Песков заявил об отсутствии шансов у зерновой сделки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в субботу, 17 июня 2023 года, о том, что у зерновой сделки, вероятно, уже нет никаких шансов на дальнейшее существование. Это связано, по словам Пескова, с невыполнением Украиной и Западом взятых на себя обязательств.

«Можно констатировать, что шансов у зерновой сделки нет», - заявил Песков.

Напомним, сегодня Владимир Путин встречается с делегацией, состоящей из президентов семи стран Африки. Во время этой встречи российский лидер привёл цифры по зерновой сделке, демонстрирующие отношение Украины и стран Запада к изначальной задаче сделки - поставкам продовольствия нуждающимся странам.

Оказалось, что западные страны передали нуждающимся государствам всего 3,1 % от всего объёма сельхозпродукции, вывезенной из портов Украины, при содействии России и Турции.