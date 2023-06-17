Президент ЮАР представил африканский мирный план по Украине Фото: REUTERS

Президент ЮАР Сирил Рамафоза, встречаясь в составе делегации президентов семи африканских стран с президентом России Владимиром Путиным, перечислил десять пунктов, из которых состоит африканская мирная инициатива по урегулированию украинского конфликта.

«Мы ищем именно мира. Мы бы хотели постараться послужить посредниками в достижении мира между Россией и Украиной в рамках этого конфликта. Мы бы хотели предложить вам 10 пунктов, поскольку наше предложение концентрируется вокруг именно 10 пунктов», - заявил Рамафоза.

План состоит из таких пунктов как: все стороны имеют право на гарантии безопасности; страны Африки признают суверенитет всех участников конфликта; все препятствия в свободе передвижения продовольствия должны быть устранены; военнопленные обеих сторон должны быть освобождены; все нанесённые во время конфликта разрушения должны быть компенсированы и восстановлены, и других.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин указал делегации стран Африки на жадность Запада, который передал нуждающимся странам только 3,1 % вывезенных с Украины по зерновой сделке сельхозпродуктов.